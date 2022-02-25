Всероссийский массовый забег «Лыжня России» состоится завтра в Вологодской области

25.02.2022 [Спорт]

В Вологодской области в субботу, 26 февраля, состоится массовый забег «Лыжня России». Об этом сообщает спортивная школа олимпийского резерва «Витязь» на страничке в соцсети.

Как ранее сообщал NewsVo, первоначально «Лыжня России» была запланирована в начале февраля, однако из-за коронавируса старты перенесли.

В Вологде для участников будут проведены старты на 5 и 10 км, а также традиционно вологжане пробегут дистанцию в 2022 м, равную по протяжённости году проведения соревнований. Церемония открытия гонки «Лыжня России-2022» состоится на стадионе «Локомотив».

«В этом году решено сделать два стартовых городка, это связано с ремонтом улицы Поэта Романова. Чтобы не создавать большого скопления людей, мы развели потоки по времени. Дистанцию в 5 км спортсмены побегут в 10 часов, в 10.40 на старт выходят лыжники, которые соревнуются в забеге на 10 км. Массовые старты на 2022 метра пройдут после церемонии открытия, участники будут разделены по возрастам. Это необходимо для соблюдения санитарно-эпидемических мер», — прокомментировал начальник управления физкультуры и массового спорта администрации Вологды Дмитрий Жиобакас.

Чтобы поучаствовать в лыжной гонке, необходимо представить паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, детям до 18 лет нужно показать организаторам справку о допуске от врача, взрослым сертификат о прививке от коронавируса или ПЦР-тест.

По итогам забега тройка лучших на дистанциях 5 и 10 км будет награждена дипломами и медалями.

Тэги: Лыжня России, забег

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