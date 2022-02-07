В Вологодской области из-за коровируса перенесли «Лыжню России»

В Вологодской области изменена дата проведения спортивного праздника «Лыжня России-2022».

Как сообщают организаторы, «в связи с неблагоприятной эпидобстановкой в Вологодской области принято решение о переносе даты проведения Всероссийской акции «Лыжня России-2022» с 12 февраля на 6 марта".

При этом программа и положение соревнований остаются прежними, меняется только дата проведения. Коллективные заявки на массовые забеги принимаются с 16 февраля по 3 марта.

Также организаторы напоминают, что центральной площадкой проведения спортивного мероприятия в Вологодской области в этом году выбран Череповец.