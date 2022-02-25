В Кремле заявили о готовности начать переговоры с Украиной

25.02.2022 [Политика]

В Кремле сказали о готовности направить в Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной. 

«Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса. В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский несколько раз обращался к Путину с просьбой выйти на путь мира. Зеленский предложил провести переговоры, чтобы «остановить гибель людей». 

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины.

Тэги: Украина, спецоперация, Путин

ТОП НЕДЕЛИ

Полиция сообщила о прекращении поиска пропавшего в Шексне подростка
Вологодские зоозащитники – о приюте «ЗооСфера»: «Из-за забора удалось заснять гору трупов животных»
16-летний подросток пропал в Шекснинском районе Вологодской области
Водолазы продолжают поиски пропавшего в Шексне школьника
В Вологодской области создан штаб по приему беженцев с территорий непризнанных республик
В Грязовецком районе закрываются магазины
Стелу в честь губернатора Олега Кувшинникова установят в Череповце
В Вологде предприниматель не смог через суд получить право проезда к принадлежащему ему зданию
Второй этап создания интеллектуальной транспортной системы начался в Вологде
Новые контейнеры для сбора нескольких видов вторсырья установлены в Вологде

Похожие новости

Минобороны РФ: «Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов»

Подразделения вооруженных сил Украины в боевых действиях преимущественно не участвуют

228
0

Сервисы Apple Pay и Google Pay перестанут работать с картами банков, попавших под санкции

Оплата пластиковыми картами пока доступна

230
0

Путин признал ДНР и ЛНР независимыми республиками

«Мы готовы показать, что значит для Украины настоящая декоммунизация», — сказал Путин

2011
0

Депутат и космонавт Елена Серова заявила, что видела из космоса обстрелы Донбасса Украиной

Она отметила, что разглядела это с борта Международной космической станции невооруженным взглядом.

2209
0

Порошенко объявил о прекращении договора о дружбе Украины с Россией

Он пояснил, что Киев намерен прекратить положения по военному, военно-техническому и стратегическому сотрудничеству

1757
0

США ввели санкции против «Силовых машин» Алексея Мордашова

Ранее, в интервью Bloomberg в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, Алексей Мордашов призвал президента США Дональда Трампа разрешить острую политическую ситуацию в отношениях США, ЕС, России и Украины

6445
0

В Вологодской области задержали украинца, объявленного в розыск Интерполом

29-летний мужчина подозревается в разбойном нападении, которое произошло три года назад в Черкассах

 
2482
0

В Вологде прошел пикет в поддержку Надежды Савченко

 С призывом освободить украинку выступил вологжанин Андрей Гусинский

5850
4

Череповчанина отправили в колонию за публикацию экстремистских фото с украинской милицией

"Призывал к насильственным действиям по отношению к группе людей, объединенных по профессиональному признаку - правоохранительные органы"

4160
3

Вологодский дискуссионный клуб обсудит «Украинскую идею»

Доктор философских наук Игорь Тяпин даст оценку «украинской идеи» в контексте нынешних событий, которые происходят на территории современной Украины

1611
4

Двумя из четырех вологодских заводов, производящих алкоголь, управляет украинский бизнес

Некоторых вологжан испугали слухи о снятии с продажи полюбившейся им великоустюгской водки

8743
6

Россия собирает гумпомощь для детей Донбасса: вологжанам предлагают присоединиться

"Дети есть дети, и они хотят в школу. Им нужны ручки, тетради, карандаши, ранцы", - сказала Ольга Смирнова, уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области

1654
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Всероссийский массовый забег «Лыжня России» состоится завтра в Вологодской области
Минобороны РФ: «Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов»
В Кремле заявили о готовности начать переговоры с Украиной
Сервисы Apple Pay и Google Pay перестанут работать с картами банков, попавших под санкции
В России растут цены на продукты, автомобили, бытовую технику, гаджеты и лекарства
Февраль 2022 года войдет в число самых теплых февралей за последнее время
Полицейские Вологодской области выберут самую красивую сотрудницу
 
18.02.2022 [Общество]

В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов

3223
0
25.02.2022 [БлогоVO]

ЭТО НЕ УЖАСНЫЙ КОНЕЦ, ЭТО УЖАС БЕЗ КОНЦА

95
0
24.02.2022 [Обзор Прессы]

Литвинович, объявившую акцию против войны на Украине, задержала полиция

482
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика