В Кремле заявили о готовности начать переговоры с Украиной

В Кремле сказали о готовности направить в Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной.

«Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса. В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский несколько раз обращался к Путину с просьбой выйти на путь мира. Зеленский предложил провести переговоры, чтобы «остановить гибель людей».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины.