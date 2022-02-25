Февраль 2022 года войдет в число самых теплых февралей за последнее время

25.02.2022 [Общество]

По предварительным расчетам, февраль 2022 года окажется теплее нормы на 4 — 6 градусов и войдет в число самых теплых февралей.

При прохождении атмосферного фронта циклона в ближайшие сутки, 26 февраля, начиная с северо-западных районов области, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. На большей части территории сохранится порывистый ветер, в дневные часы будет отмечаться слабая оттепель — до +2 градусов.

«В ночь на воскресенье, 27 февраля, зона осадков сместится к востоку и регион окажется в наиболее холодной части циклона, ночные температуры понизятся до -7 градусов. Днем в воскресенье ожидается усиление антициклона, поэтому погода значительно улучшится и обойдется без существенных осадков. Дневные температуры воздуха будут близки к нулевым значениям», — рассказала ведущий синоптик вологодского Гидрометцентра Ольга Рыкованова.

В начале следующей недели погоду будет определять антициклон с юго-запада. Область высокого давления оградит регион от осадков, все чаще будет появляться солнце. В ночные часы температура воздуха будет понижаться до -9 градусов, днем по-прежнему около 0 градусов.

 

Тэги: погода, Гидрометцентр, антициклон

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