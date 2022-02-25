Житель Бабушкинского района получил семь лет колонии за убийство двоюродного брата

Суд вынес приговор 59-летнему жителю Бабушкинского района, признанному виновным в убийстве двоюродного брата и незаконном хранении взрывчатого вещества.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в деревне Логдуз Бабушкинского района 19 сентября 2021 года. В тот день родственники встретились в доме общего знакомого. Из-за конфликта, который длился более четырёх лет, между мужчинами произошла ссора и драка. Подсудимый сходил домой за ружьём, вернулся и выстрелил 57-летнему потерпевшему в грудь, отчего тот скончался. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что обвиняемый также незаконно хранил у себя дома охотничий порох.

В суде мужчина признал вину по обоим преступлениям и отказался от дачи показаний.

В ходе следствия он показал, что в день происшествия в доме знакомого Ивана увидел брата, который спал на диване с женой хозяина дома. Он спросил Ивана, почему тот не выгоняет гостя. Потерпевший проснулся, выгнал подсудимого из дома, назвал его «соплёй» и сказал, что будет делать всё, что хочет. Обвиняемый разозлился, сходил домой, выпил пива и, вернувшись с ружьём, выстрелил в погибшего.

«Подсудимый согласился с данными показаниями частично. Пояснил, что не хотел убивать погибшего, хотел только напугать, чтобы он извинился перед ним», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учётом смягчающих и отягчающих обстоятельств, осуждённому назначено наказание в виде семи лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.