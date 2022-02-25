Пьяный житель Череповца угнал УАЗ Патриот и врезался на нём в сугроб

25.02.2022 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля УАЗ Патриот.

По данным пресс-службы регионального УМВД, очевидец заявил о том, что машина врезалась в сугроб в Заягорбском районе города и из неё вышли двое мужчин. Чуть позже полицейским поступило заявление об угоне. Изучив записи камер видеонаблюдения с места аварии, сотрудники ГИБДД установили приметы водителя и осмотрели близлежащую территорию.

«Госавтоинспекторы вернулись на место ДТП, и в этот момент увидели рядом с автомобилем двух неизвестных. Один из мужчин вел себя агрессивно и начал высказывать претензии в адрес правоохранителей, почему они перегородили ему дорогу. У него имелись явные признаками алкогольного опьянения: резкий запах изо рта и изменение кожных покровов на лице», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В дальнейшем он признался, что был за рулём, не справился с управлением и попал в аварию. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина пьян. Во время составления административного материала он попытался оказать сопротивление полицейским и его доставили в отделение полиции.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по фактам угона и нарушения ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. Кроме того, на него составили протоколы за управление автомобилем без прав, невыполнение обязанностей в связи с ДТП и отсутствие страховки.

Ещё один протокол в его отношении составили за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, и за это суд назначил ему наказание в виде пяти суток ареста.

Ранее NewsVO сообщал, что в Шексне пьяный мужчина угнал "Опель Астра" из автосервиса.

Тэги: угон, пьяный водитель
Фото и видео пресс-службы областного УМВД

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