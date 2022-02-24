Пьяный житель Шексны угнал «Опель Астра» из автосервиса

24.02.2022 [Происшествия]

В Шексне полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля «Опель Астра» из автосервиса на улице Береговой.

Сотрудники ГИБДД остановили машину для проверки документов. Прав у 20-летнего водителя не оказалось, а также выяснилось, что он пьян.

«Автомобиль был помещен на штрафстоянку, а подозреваемого 2001 г. р. доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. По словам злоумышленника, автомобиль он взял, чтобы просто покататься по поселку», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: угон, пьяный водитель, задержание
Фото пресс-службы областного УМВД

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