Пьяный житель Шексны угнал «Опель Астра» из автосервиса

В Шексне полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля «Опель Астра» из автосервиса на улице Береговой.

Сотрудники ГИБДД остановили машину для проверки документов. Прав у 20-летнего водителя не оказалось, а также выяснилось, что он пьян.

«Автомобиль был помещен на штрафстоянку, а подозреваемого 2001 г. р. доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. По словам злоумышленника, автомобиль он взял, чтобы просто покататься по поселку», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.