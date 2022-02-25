Российские военные могут завершить операцию в Донбассе за пять дней

Вооруженные силы России могут завершить операцию в Луганской и Донецкой народных республиках за пять дней. Об этом рассказал «Известиям» президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«Это базовый показатель. Столько времени должны занять основные действия вне крупных городов. Судя по тому, что сейчас происходит, могут быть освобождены Восток, Центр и Юг. Скорее всего, будет сделан и коридор до Приднестровья. Присоединения не будет, думаю. Потом могут начаться переговоры о признании республик, но это маловероятно, а также о новом периметре, то есть об изменившихся границах. Важно будет принять решение и о сохранении экономической активности. Пока рано предполагать, о чем там может идти речь, ситуация меняется на глазах», - пояснил эксперт.

В Кремле, однако, точных сроков завершения военной операции не называют. Их определит глава государства с учетом обстановки.

По итогам первого дня военной операции все задачи, поставленные перед российскими группировками, были выполнены, констатировали в Минобороны РФ. Благодаря огневой поддержке Вооруженных сил России войска республик Донбасса взломали оборону, которую ВСУ укрепляли многие годы.

«Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым», — заявили в российском военном ведомстве.

К исходу первого дня операции выведено из строя более 80 объектов военной инфраструктуры Украины. Сбиты два самолета Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотника Bayraktar TB-2, сообщили в Минобороны. Также выведены из строя 11 аэродромов украинских ВВС, три командных пункта, база ВМС, 18 украинских комплексов ПВО С-300 и «Бук-М1».

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков подчеркнул, что российские военные не наносят удары по украинским городам. Более того, даже при ударах по воинским гарнизонам целью не являются казармы и жилые дома офицеров, чтобы избежать потерь среди военнослужащих и членов их семей.

Ранее NewsVo сообщал, что российские бизнесмены только за первый день операции на Украине потеряли почти 39 млрд долларов.