Алексей Мордашов потерял 4,2 млрд долларов в первый день операции на Украине

25.02.2022 [Экономика]

Состояние самых богатых российских бизнесменов снизилось на 39 млрд долларов в первый день военной операции России на Украине. Об этом сегодня пишет «КоммерсантЪ».

Список «обедневших» миллиардеров возглавил президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, чье состояние менее чем за сутки сократилось на 6,2 млрд долларов, до 13 млрд.

Потери главы совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова составили 4,2 млрд долларов.  Сейчас его состояние оценивается в 23 млрд долларов.

С начала 2022 года Вагит Алекперов и Геннадий Тимченко потеряли по 10 млрд долларов, или более 40% своего состояния. Это стало самым большим снижением среди всех российских миллиардеров, отмечает Bloomberg.

Как сообщал NewsVo, накануне президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции с целью демилитаризации Украины.

В тот же день президент провел в Кремле встречу с гендиректорами и владельцами крупного бизнеса. Президент заявил, что военная операция — это вынужденная мера и попросил бизнесменов отнестись к ней с пониманием.

Тэги: потери, Алексей Мордашов, состояние

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