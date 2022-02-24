Мосбиржа остановила торги

24.02.2022 [Экономика]

Мосбиржа остановила торги. Об этом сообщает Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

Фото: Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва»

– Котировки рубля, акций и фьючерсов уперлись в установленные биржей границы, – сообщает Lenta.ru.

Причиной тому стало начало российской специальной военной операции в Украине.

Впервые с января 2016 года курс доллара подскочил выше 84 рублей. Евро торговался выше 95 рублей, чего не было с декабря 2014 года.

Санкт-Петербургская биржа вслед за Мосбиржей также приостановила торги, сообщает Anews

Тэги: экономика, торги

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