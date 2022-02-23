За сутки в Вологодской области выявили 1829 новых случаев заболевания коронавирусом

23.02.2022 [Общество]

В Вологодской области выявили 1829 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки.

1904 пациента выздоровели, семь умерли. Такие данные 23 февраля опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф

В целом по России за сутки выявлено 137 642 новых случая заболевания. 179 203 пациента выздоровели, 785 умерли.

За всё время пандемии в Вологодской области выявлено 154 030 случаев заболевания COVID-19. Большая часть пациентов — 122 756 человек — выздоровели. Согласно официальным данным, общее количество умерших от коронавируса в регионе — 3346 человек.

Ранее NewsVO сообщал, что в Вологодской области с 24 февраля возобновляется оказание плановой медицинской помощи в стационарах.

Тэги: коронавирус, статистика
Сюжет: Пандемия коронавируса

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