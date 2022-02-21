В Вологодской области возобновляется оказание плановой медицинской помощи

21.02.2022 [Общество]

В Вологодской области возобновляется оказание плановой медицинской помощи, которое было приостановлено, когда обстановка с заболеваемостью коронавирусом начала стремительно ухудшаться. Об этом на оперативном совещании в правительстве области заявил губернатор Олег Кувшинников.

«С 24 февраля она возобновляется в стационарах, а с понедельника, 28 февраля, уже и в амбулаторном звене», — рассказал глава региона.

По словам Олега Кувшинникова, регион уже неделю держится на плато по уровню заболеваемостью коронавирусом. Это позволяет снять ряд ранее введенных ограничений. В дальнейшем, по мере снижения количества заболевших, власти региона вернутся к вопросу дальнейшего снятия дальнейших ограничений.

«Наша задача — приобрести коллективный иммунитет, чтобы каждый смог сделать для себя правильный выбор», — пояснил Олег Кувшинников.

Тэги: коронавирус, иммунитет
Сюжет: Пандемия коронавируса

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