В Вологодской области возобновляется оказание плановой медицинской помощи, которое было приостановлено, когда обстановка с заболеваемостью коронавирусом начала стремительно ухудшаться. Об этом на оперативном совещании в правительстве области заявил губернатор Олег Кувшинников.

«С 24 февраля она возобновляется в стационарах, а с понедельника, 28 февраля, уже и в амбулаторном звене», — рассказал глава региона.

По словам Олега Кувшинникова, регион уже неделю держится на плато по уровню заболеваемостью коронавирусом. Это позволяет снять ряд ранее введенных ограничений. В дальнейшем, по мере снижения количества заболевших, власти региона вернутся к вопросу дальнейшего снятия дальнейших ограничений.