Хоккей стал самым популярным видом спорта у вологжан на зимних играх в Пекине

22.02.2022 [Новости компаний]

Зимние игры оказались значимым событием для россиян. Аудитория трансляций из Китая в среднем в четыре раза превышала количество зрителей других программ. К таким выводам пришли специалисты МегаФон ТВ, проанализировав просмотры спортивных передач на федеральных телеканалах в феврале 2022 года.

Церемония открытия игр в Пекине собрала на 25% больше зрителей, чем открытие летних игр в Токио.

Самым популярным видом спорта во всех регионах оказался хоккей. На него пришлось 25% от общего числа просмотров игр, а самую большую аудиторию собрал финальный матч между командами России и Финляндии.

Второе место по популярности в Вологодском регионе занимает биатлон (16% просмотров), третье – фигурное катание (13%), четвертое – лыжные гонки (10%), пятое – кёрлинг (8%). Меньше всего пользователи в Вологодской области смотрели соревнования по бобслею.

Больше всего времени на просмотр трансляции тратили жители Кировской области. На втором месте - Вологодская область, на третьем – Удмуртия.

Пользователи были готовы смотреть трансляции в неудобное время. Из 10 самых популярных в московском регионе передач 5 шли утром или днем в рабочие дни, а трансляция финала по хоккею, собравшая больше всего просмотров, началась в 7 утра воскресенья (по московскому времени).

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Тэги: Мегафон

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