В Вологде предприниматель не смог через суд получить право проезда к принадлежащему ему зданию

22.02.2022 [Общество]

В Вологде суд рассмотрел иск предпринимателя о предоставлении права пользования проездом через территории детской поликлиники и педагогического колледжа к принадлежащему ему зданию.

В обосновании иска истец указал, что в 2019 году построил на арендованном участке по адресу Благовещенская 24,А нежилое здание. Строение расположено в глубине квартала и проехать к нему можно через территории детской городской поликлиники или Вологодского педагогического колледжа.

«Поликлиника в июне 2019 года установила шлагбаум на проезжей части для автотранспорта общего пользования со стороны улицы Благовещенской, а колледж установил ограждение на проезжей части со стороны улицы Батюшкова», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Учреждения отказали мужчине в праве неограниченного пользования проездами через свои территории, и он обратился в суд.

Суд отказал ему в иске, сославшись на требования закона «О противодействии экстремизму»: право неограниченного проезда через указанные участки приведёт к появлению на территориях образовательного и медицинского учреждений неограниченного круга лиц, что снизит уровень антитеррористической защищённости учреждений. Кроме того, суд указал истцу, что к его зданию имеются и другие варианты проезда, но тот настаивал на удовлетворении требований в указанном виде.

Предприниматель пытался обжаловать решение, но арбитражный суд оставил его без изменений.

Тэги: проезд, суд, иск, решение, предприниматель

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