Житель Великого Устюга получил 11 лет колонии за убийство знакомого отвёрткой

В Великом Устюге суд вынес приговор 46-летнему ранее судимому местному жителю, признанному виновным в убийстве знакомого, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в квартире 44-летнего потерпевшего 30 октября 2021 года. Обвиняемый пришёл к нему для ремонта системы освещения. В течение дня мужчины выпивали, а вечером поссорились из-за разногласий по поводу платы за проведённые работы.

Гость нанёс хозяину квартиры удары отвёрткой и бутылкой из-под спиртного по голове и шее. Потерпевший скончался на месте.

Осуждённому назначено наказание в виде 11 лет колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.