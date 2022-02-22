Житель Великого Устюга получил 11 лет колонии за убийство знакомого отвёрткой

22.02.2022 [Происшествия]

В Великом Устюге суд вынес приговор 46-летнему ранее судимому местному жителю, признанному виновным в убийстве знакомого, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в квартире 44-летнего потерпевшего 30 октября 2021 года. Обвиняемый пришёл к нему для ремонта системы освещения. В течение дня мужчины выпивали, а вечером поссорились из-за разногласий по поводу платы за проведённые работы.

Гость нанёс хозяину квартиры удары отвёрткой и бутылкой из-под спиртного по голове и шее. Потерпевший скончался на месте.

Осуждённому назначено наказание в виде 11 лет колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: убийство, пьянка, ссора, приговор
видео пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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