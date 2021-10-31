Устюжанин убил собутыльника из-за разногласий по поводу ремонта

В Великом Устюге следователи возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в убийстве знакомого.

По данным следствия, инцидент произошёл в квартире 44-летнего потерпевшего 30 октября 2021 года. Подозреваемый пришёл к нему для ремонта системы освещения. В течение дня мужчины выпивали, а вечером поссорились из-за разногласий по поводу проведённых работ.

«В ходе конфликта гость взял отвертку и нанес ею множественные удары по голове и шее 44-летнего хозяина помещения, от которых потерпевший скончался на месте. Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы от соседей, услышавших шум», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Решается вопрос об аресте подозреваемого. Расследование продолжается.