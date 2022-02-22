В Белозерске осудили мужчину, который убил знакомого и сбросил тело в колодец

В Белозерске суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве.

Как NewsVO сообщал ранее, тело 30-летнего погибшего было обнаружено в колодце на перекрёстке улиц Новой и Луначарского 26 мая. Торчавшую из воды руку увидели гулявшие на улице дети. Выяснилось, что погибший — местный житель, незадолго до этого освободившийся из колонии, где отбывал наказание за кражу продуктов из дома подсудимого.

«Следствием и судом установлено, что 4 мая мужчина, после освобождения из колонии, находясь в состоянии опьянения, пришел в квартиру мужчины, являвшегося потерпевшим по факту хищения, взяв с собой нож для выяснения отношений. Хозяин квартиры сумел выбить нож из рук гостя, схватил топор и нанес им удары по голове пришедшего. От полученных повреждений пострадавший скончался» — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

После обвиняемый сбросил тело погибшего в колодец и избавился от одежды и орудия преступления. Суд назначил ему наказание в виде шести лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.