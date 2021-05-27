В колодце в Белозерске нашли тело мужчины

В Белозерске в колодце на перекрёстке улиц Новой и Луначарского 26 мая нашли тело мужчины, сообщает группа «On-line Белозерск» в социальной сети.

«Сегодня около 18.00 часов любопытная детвора подошла к этому открытому колодцу и увидели торчащую из воды руку. Подумали, что это рука манекена и пошли рассказать родителям. Родители, естественно, все поняли и вызвали полицию. Манекеном оказался человеческий труп с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении

Личность погибшего и обстоятельства его смерти устанавливаются. В региональном управлении следственного комитета пока не комментируют данный инцидент.

При этом источник портала Город Во сообщил журналистам на условиях анонимности, что погибший — мужчина в возрасте около 35 лет, местный житель, сирота. Раньше мужчина мог отбывать наказание в местах лишения свободы, на его теле есть татуировки. По адресу прописки не появлялся.

— Труп находился в колодце стоя, к его ноге был привязан груз в виде железной болванки, — сообщает издание.