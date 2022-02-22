В шекснинской колонии №17 планируют открыть производство моющих средств

22.02.2022 [Общество]

В региональном управлении ФСИН подвели итоги конкурса на лучшее предложение по открытию новых производств. Участниками конкурса стали осужденные, занятые на производстве в центрах трудовой адаптации исправительных учреждений области.

Как ранее сообщал NewsVo, конкурс был организован руководством ФСИН. По условиям конкурса, осужденные должны были разработать проект по открытию нового вида производства в колонии с возможностью дальнейшей реализации продукции, определением рынка сбыта, конкурентоспособностью, с учетом наименьших вложений и затрат для реализации мероприятий.

В итоге на конкурс было предоставлено 32 проекта.

«Первое место присвоено осужденному ИК-17, предложившему открыть на базе учреждения производство моющих средств. Также в число призеров вошли осужденные ИК-2 и ИК-4, предложившие открыть производство замороженных полуфабрикатов и бытовых модулей», — рассказали в пресс-службе ФСИН.

В настоящее время уже прорабатывается вопрос о возможности запуска производства моющих средств. В дальнейшем, по мнению руководства ФСИН, это позволит увеличить производственный потенциал учреждения и создать дополнительные рабочие места для осужденных.

 

Тэги: исправительные колонии, конкурс, УФСИН

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