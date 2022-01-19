Осуждённые, отбывающие наказание в Вологодской области, примут участие в разработке новых видов производств в колониях

Осуждённые, отбывающие наказание в Вологодской области, примут участие в разработке проектов по организации новых видов производств в колониях. Конкурс на лучший проект объявило региональное УФСИН.

«Осужденным предлагается подготовить проект по открытию нового вида производства в исправительном учреждении с возможностью дальнейшей реализации продукции, определением рынка сбыта, конкурентоспособностью, с учетом наименьших вложений и затрат для реализации мероприятий», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме идеи и описания проекта, участникам необходимо будет представить планы производства и продаж. Условия конкурса предусматривают возможность сбыта продукции частным лицам, а также коммерческим и государственным структурам.

«Производственный потенциал пенитенциарных учреждений позволяет изготавливать различные виды швейной, деревообрабатывающей продукции, металлических изделий, продукции строительного назначения, изделий из гофрокартона и сувенирной продукции», — также говорится в сообщении.

Пресс-служба регионального УФСИН отмечает, что к преимуществам организации производства в колониях относятся: большие площади, относительно недорогая рабочая сила и возможность разместить на территории учреждений оборудование заказчика.

Проект, победивший в конкурсе, может быть реализован.