В Вологодской области 13 человек умерли за сутки от коронавируса

22.02.2022 [Общество]

В Вологодской области за минувшие сутки выявили 2 088 случаев заболевания коронавирусом,

1 153 человек выздоровели, 13 человек умерли. Такие данные опубликованы 22 февраля на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 152 201 пациенту. Большая часть из них — 120 852 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3 339 человек.

Пик заболеваемости в эту волну пандемии в Вологодской области был отмечен 14 февраля. Тогда за сутки заболели коронавирусом 2 650 человек.

 

Тэги: коронавирус, инфекции
Сюжет: Пандемия коронавируса

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