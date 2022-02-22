В Вологодской области 13 человек умерли за сутки от коронавируса

В Вологодской области за минувшие сутки выявили 2 088 случаев заболевания коронавирусом,

1 153 человек выздоровели, 13 человек умерли. Такие данные опубликованы 22 февраля на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 152 201 пациенту. Большая часть из них — 120 852 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3 339 человек.

Пик заболеваемости в эту волну пандемии в Вологодской области был отмечен 14 февраля. Тогда за сутки заболели коронавирусом 2 650 человек.