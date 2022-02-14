В Вологодской области обновлен рекорд по заболеваемости коронавирусом

14.02.2022 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 2 650 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Накануне было зафиксировано на 50 случаев меньше.

В России количество заболеваний немного снизилось — за сутки зарегистрировано 180 456 случаев против 197949, зафиксированных сутками ранее.

При этом в Вологодской области 1 129 человек выздоровели, 42 человека госпитализировано, шесть человек умерли. Статистика за 14 февраля опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 132 850 пациентам. Большая часть из них — 109 454 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3 272 человека.

 

Тэги: коронавирус, инфекции
Сюжет: Пандемия коронавируса

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