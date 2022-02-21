Зоны подтопления в этом году могут возникнуть на территории 19 районов Вологодской области

Готовность региона к прохождению весеннего паводка обсудили в правительстве Вологодской области.

«Зима в этом году была очень снежной. Уже сегодня мы фиксируем превышение среднемноголетних значений уровней воды на реках в западных и центральных районах области. Также выше нормы высота снежного покрова. Мы должны в полном объеме реализовать комплекс противопаводковых мероприятий, чтобы не допустить катастрофического подтопления муниципалитетов региона», — отметил губернатор области Олег Кувшинников.

Сегодня толщина льда на реках области — 40-50 см. На всех водоемах сохраняется ледостав. Запасы воды в снеге — 110-160% от нормы.

«На территории Вологодской области зоны подтопления могут возникать на территории 19 районов и города Вологды, — пояснил заместитель губернатора Виктор Рябишин. — Для безаварийного пропуска паводковых вод утвержден план мероприятий по подготовке к весеннему половодью 2022 года».

Наиболее сложная обстановка с прохождением ледохода ежегодно складывается на территории Великоустюгского района, где вскрытие рек Сухоны и Северной Двины может сопровождаться образованием заторов льда с резким подъемом воды. В связи с этим в летне-осенний период 2021 года проведены работы по исследованию русла рек Сухона и Северная Двина — от слияния с рекой Вологда до границы с Архангельской областью. Определены и зафиксированы песчаные отмели и острова на затороопасных участках Северной Двины.

В феврале этого года спасателями аварийно-спасательной службы области совместно со специалистами-гидрологами проведено маршрутное обследования рек, — сообщает пресс-служба правительства области. Оно прошло на территории Нюксенского и Великоустюгского районов Вологодской области, а также Котласского района Архангельской области. Во время ледовой разведки проведены замеры снежного покрова, толщины льда и его состояния.

«Благодаря совместной работе правительства области с Росводресурсами и Росгидрометом успешно проводится комплекс противопаводковых мероприятий по защите Великого Устюга, — отметил Виктор Рябишин. — В этом году заканчиваем мероприятия по третьему этапу работ по берегоукреплению — устройству земляной дамбы протяженностью 2,7 км».

Для проведения превентивных взрывных работ планируется использовать около 8 тонн взрывчатых веществ. Кроме того, дополнительно 4 тонны резервируются у поставщика для экстренного получения в случае необходимости.

Для своевременного реагирования на возникающие угрозы спланирована группировка сил и средств. Это почти 4,5 тысячи человек личного состава, порядка тысячи единиц техники и плавсредства.