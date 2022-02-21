Школа городского эколога пройдет в Вологде 6 марта

Школа городского эколога «Зеленая улица» пройдет в Вологде 6 марта. В течение одного дня участники посетят серию образовательных мероприятий, рассказывающих о проблемах окружающей среды и доступных способах сохранения экологии на бытовом уровне. Стать участником может бесплатно любой желающий без ограничений по возрасту.

– Это будет целый день увлекательного обучения, – говорит идейный вдохновитель проекта Регина Удалова. – В рамках диалога со спикерами федерального уровня расскажем все, что мы знаем о сортировке мусора. Научим ответственному потреблению, энерго и водосбережению, правильно читать экологические маркировки.

Так, например, в рамках мероприятия выступил Анастасия Евдокимова – экотренер и экоблогер из Москвы. Она проведет интерактивную лекцию на тему экологичного питания и раздельной сортировки отходов.

Елена Белоусова из Москвы проведет трехчасовое занятие на тему раздельной сортировке отходов в условиях города Вологды.

Помимо этого, перед собравшимися выступит Андрей Гуляев, региональный представитель экологической организации «Делай» из Череповца.

Знания на тему экологии участники закрепят в ходе специального эко-квиза.

Также организаторы надеются пригласить на мероприятие в качестве спикера представителя компании «Зеленый город», которая занимается непосредственно приемом вторсырья в Вологде на Предтеченской, 87.

– Школа рассчитана на весь день, с 9:00, с обедом и двумя кофе-брейками. Мы всех покормим за счет мероприятия. Именно из-за количества порций нам необходимо точно знать количество участников, чтобы всем всего хватило. Поэтому просим всех желающих предварительно зарегистрироваться на сайте Школы городского эколога «Зеленая улица», – пояснили организаторы.

Напомним, участие в мероприятии бесплатное. Школа городского эколога проводится на средства гранта Росмолодежи.

