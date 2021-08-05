Школа городского эколога откроется в Вологде в этом году

Школа городского эколога «Зелёная улица» откроется в Вологде в этом году. Это будет серия бесплатных образовательных мероприятий, рассказывающих о проблемах окружающей среды и доступных способах сохранения экологии на бытовом уровне. Стать участниками Школы смогут все желающие.

– В рамках Школы состоятся лекции по устойчивому развитию, раздельному сбору отходов и экологичному образу жизни. И прочитают их крутые эксперты федерального уровня! Ученики получат не просто теоретическую информацию, а практические навыки, которые позволят им жить более экологично! – говорит идейный вдохновитель проекта вологжанка Регина Удалова.

Не все мероприятия пройдут в форме лекций. Планируется также организовать эконетворкинг, панельную дискуссию и питчинг идей в стиле TEDx talks.

– Запланированы три «школы»: в ноябре, в декабре и в марте. Это будут очные мероприятия, которые бесплатно смогут посещать все желающие. Все, кто заинтересован вопросом раздельной сортировки отходов, осознанного потребления, все кто хочет реализовывать эти направления у себя дома и на работе – всех приглашаем, – рассказала NewsVo Регина Удалова.

Образовательную программу Школы организаторы строят на примерах, которые имеют практическую основу.

– Год назад я занялась сортировкой отходов и многое было не понятно, начиная с того, что именно собирать, куда сдавать, как это дома организовать, чтобы было комфортно, компактно, никому из моих родственников не мешало и выглядело достаточно культурно. Я сама прошла этот путь, обращалась ко многим людям, которые мне давали практические советы, – говорит Регина. – Так, например, в Школе городского эколога дизайнер расскажет, как дома организовать сортировку вторсырья, чтобы это не валялось кучами по углам, а красиво вписывалось в интерьер балкона, кухни или комнаты.

На занятиях речь пойдёт не только о том, как сортировать мусор, но о том, как сделать свою жизнь более экологичной в целом.

– Это будут не какие-то высокопарные речи, а практические знания, которые пригодятся в быту. Например, к нам приедет спикер из Москвы, которая работает в крупном центре «Собиратор». Она расскажет, как правильно читать маркировку ещё на этапе покупки товаров, – добавляет Регина. – Будем приглашать представителей вологодских организаций, которые у себя на работе организовали сортировку отходов. Они расскажут о своём опыте, чтобы другие тоже могли его перенять.

Один из самых частых вопросов горожан, который касается сортировки мусора: «Вдруг мы сейчас всё рассортируем, а потом это свалят в один контейнер и отвезут на полигон?» Волонтёры планируют объяснять весь цикл: с какими организациями они работают, на какое предприятие отвозится каждый вид вторсырья, в какой город и что потом из него производят.

– По сути, любой человек может связаться с перерабатывающим предприятием, либо выйти на организаторов сборов в других городах и наладить доставку. Как, например, я решила с кассовыми чеками. В макулатуру их не принимают. А у меня есть возможность раз в квартал отправлять их на поезде в другой город, где волонтёры их встречают и отвозят в сортировочный центр, – говорит Регина.

Организаторы надеются, что благодаря таким информационным встречам многие вологжане задумаются о том, как они сами могут повлиять на улучшение экологии.

Школа городского эколога будет проводиться на средства федерального гранта Росмолодёжи.

Узнать о начале занятий можно будет в группе мероприятия в социальной сети.