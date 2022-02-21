Лекция о жизни и подвиге Сергея Преминина пройдет в Вологде 22 февраля

Лекция о жизни и подвиге Сергея Преминина пройдет 22 февраля в Центре писателя Василия Белова. Мероприятие приурочено к Дню защитника Отечества.

– Вологодская земля во все времена славилась своими героями. Подводник Сергей Преминин – один из них. Мы подготовили интересный рассказ о жизни и подвиге Сергея Преминина, – говорят организаторы мероприятия.

Уроженец Вологодской области матрос Сергей Преминин погиб во время пожара на подводной лодке в 1986 году, спасая мир от ядерной катастрофы. Ему было 20 лет.

Начало лекции 22 февраля в 15:00 в Центре Василия Белова по адресу: Вологда, Щетинина, 5.

Вход свободный. На входе необходимо предъявить QR-код.

Возрастных ограничений нет.

