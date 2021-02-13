Лекция о жизни и подвиге Сергея Преминина пройдёт в Вологде 16 февраля

13.02.2021 [Культура]

Рассказ о жизни и подвиге Сергея Преминина подготовил вологодский Центр писателя Василия Белова. Лекция пройдёт 16 февраля. Мероприятие приурочено к Дню защитника Отечества.

Сергей Преминин ценой собственной жизни он спас мир от ядерной катастрофы.

Сергей родился в деревне Скорняково Великоустюгского района Вологодской области в рабочей семье в 1965 году. Учился в школе города Красавино, а по окончании восьми классов — в СПТУ № 4 Речного Флота в Великом Устюге. 

Осенью 1984 года был призван в ВМФ СССР. 4 сентября 1986 года в составе экипажа подводной лодки К-219 под командованием капитана 2-го ранга Британова матрос Преминин вышел из Баренцева моря в Атлантический океан. Для Сергея это была вторая «автономка».

3 октября 1986 года в Саргассовом море, в 1 000 км северо-восточнее Бермудских островов, в четвёртом ракетном отсеке подводной лодки К-219 вспыхнул пожар из-за разгерметизации ракетной шахты. 

Как следует из официальной информации того времени:

«В целях обеспечения ядерной безопасности реактора, для ручного опускания его компенсирующих решёток в седьмой отсек трижды вводились специалисты электромеханической боевой части».

Одним из этих специалистов был командир трюмной группы дивизиона движения старший лейтенант Николай Беликов, другим — его подчинённый матрос Сергей Преминин. Беликов с Премининым работали по очереди. Они опустили три решётки из четырёх. Из-за высокой температуры (около 70 °C) Беликов потерял сознание. Оставшись в реакторном отсеке один, Сергей Преминин заглушил реактор, но выйти из отсека ему не удалось: возросшим давлением поджало переборку. Заклиненную дверь пытались открыть снаружи, но безрезультатно.

Утром 6 октября было принято решение эвакуировать личный состав на подошедшие советские суда. В 11:03 субмарина затонула при буксировке на базу и опустилась на глубину 5 500 метров, унеся в своём корпусе тело Сергея Преминина, навечно оставшегося на боевом посту в реакторном отсеке.

Сергею Преминину установлены несколько памятников в Гаджиево (Мурманская область, здесь расположена военно-морская база Северного Флота) перед зданием средней школы № 277, в Гаджиево на набережной Сергея Преминина и на его родине в Красавино в Комсомольском сквере. 

В Вологде именем Сергея Преминина названа небольшая улица в южной части города, помимо этого, в Великом Устюге есть улица Сергея Преминина, а в городе Гаджиево — улица и набережная Сергея Преминина. 

В Вологодской области две школы носят его имя, одна из них в родном для подводника городе Красавино. Перед школой установлена рубка атомной подводной лодки К-423, аналогичной К-219, на которой погиб Сергей.

В 1997 году был снят фильм «Враждебные воды», в основу которого легли события на лодке К-219. Роль Сергея Преминина исполнил актёр Роб Кэмпбелл.

Лекция посвящённая Сергею Преминину пройдёт 16 февраля в 15:00 в Центре писателя Василия Белова по адресу: Вологда, Щетинина, 5.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

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