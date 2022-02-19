Второй этап создания интеллектуальной транспортной системы начался в Вологде

19.02.2022 [Общество]

О начале второго этапа создания в Вологде интеллектуальной транспортной системы сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее NewsVo рассказывал, что задача этой интеллектуальной транспортной системы (ИТС) – контролировать обстановку на дорогах Вологды, чтобы оперативно ее корректировать: перенастраивать светофоры, перенаправлять потоки машин, координировать работу общественного транспорта.

Сейчас в рамках первого этапа реализации проекта на участке в направлении улицы Ленинградской установили комплексы видеоконтроля дорожной ситуации – детекторы и обзорную видеокамеру. Также введено в эксплуатацию серверное оборудование для обработки данных, куда стекается информация о дорожной обстановке с улиц города.

 – На участке в направлении улицы Ленинградской от проспекта Победы до Окружного шоссе установлены 33 комплекса на 25 перекрестках, причем на ряде перекрестков установлено по два. Они были запущены в работу в конце декабря. Также в конце прошлого года специалисты завершили прокладку оптоволоконного кабеля для подключения комплексов. В течение января-февраля проводится эксплуатационное тестирование, то есть ведется интеграция этого оборудования с сервером, который собирает данные, - рассказал заместитель руководителя МКУ «Служба городского хозяйства» Илья Колосов.

Для того, чтобы можно было оперативно отслеживать ситуацию на дорогах уже установлено серверное оборудование и программное обеспечение. Детекторы считывают количество проезжающего по определенной полосе транспорта и передают информацию в серверный центр. Также они собирают информацию о средней скорости, с которой двигается транспорт. А обзорные камеры показывают сам перекресток, помогая оператору оценить дорожную обстановку на участке. Программой также предусмотрен отдельный анализ потока общественного транспорта.

К концу этого года планируется создать в Вологде и Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Сотрудники этого центра будут круглосуточно отслеживать ситуацию на дорогах и анализировать информацию, полученную с комплексов видеонаблюдения. 

– ИТС позволит автоматизировать процессы управления дорожным движением, то есть мы создадим систему мониторинга и управления транспортом в режиме онлайн. Благодаря новому оборудованию мы сможем регулировать транспортные потоки, уменьшить количество пробок, сделать дороги более безопасными и обеспечить бесперебойное движение общественного транспорта, – говорит мэр Вологды Сергей Воропанов.

В этом году в рамках второго этапа создания «дорожного интеллекта» устанавливаются видеокамеры в других микрорайонах. Планируется смонтировать 72 комплекса видеонаблюдения на более чем 40 улицах: Чернышевского, Мира, Конева, Северная, Пошехонское шоссе и других. Параллельно по необходимым направлениям будут прокладывать оптоволоконный кабель. 

Федеральный грант на формирование ИТС Вологде получила в 2020 году по федеральной программе «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Завершение проекта запланировано на 2024 год. На этот период подтверждено федеральное финансирование в размере 240 млн рублей. 

Работы выполняет АО «Цифровые платформы и решения умного города». Эта организация входит в структуру АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР), дивизиона Госкорпорации «Росатом». 

Сообщается, что всего в ходе реализации этого этапа проекта будет создано 10 модулей и подсистем ИТС: модуль координированного управления движением; подсистема светофорного управления; подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС, контроль эффективности; директивное управление транспортными потоками; мониторинг параметров транспортных потоков; управление движением общественного транспорта и др.
 

Тэги: дороги, дорожное движение, автомобилисты, контроль, видеокамеры

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