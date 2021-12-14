Транспортными потоками на вологодских улицах будет управлять интеллектуальная система

В Вологде завершен первый этап по формированию интеллектуальной транспортной системы. В среду, 15 декабря, подрядчик должен будет отчитаться о выполненных работах.

Установка серверного оборудования и программного обеспечения для Центра обработки данных и комплексов видеоконтроля на наиболее проблемных участках городских улиц продолжалась три месяца.

«Всего камеры будут установлены на 100 участках городских улиц. Задача интеллектуальной транспортной системы — отслеживать транспортные потоки и дорожную обстановку, что позволит оперативно реагировать на дорожные ситуации, автоматически перенастраивать светофоры, перенаправляя потоки машин, координировать работу общественного транспорта. Также эти данные станут основой для стратегии по ремонту и строительству дорог, дорожной инфраструктуры на будущее», — рассказал в телеграме мэр Вологды Сергей Воропанов.

По словам градоначальника, контракты с АО «Цифровые платформы и решения умного города», которая занималась установкой системы, рассчитаны на два года. Сейчас заканчивается монтаж 33 комплексов видеофиксации на всем протяжении улицы Ленинградской — от проспекта Победы до Окружного шоссе, смонтированы необходимые инженерные коммуникации. Параллельно внедряется программное обеспечение.

В следующем году будут смонтированы еще более 70 комплексов видеоконтроля в других районах города.

Как пояснил Сергей Воропанов, после полного формирования система ИТС позволит в режиме реального времени управлять транспортными потоками, сделать дороги более удобными и безопасными, обеспечить бесперебойное движение пассажирского транспорта.

Все работы городские власти намерены закончить к 2024 году.