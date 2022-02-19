На реке Вологде начали распиливать лед в преддверии паводка

19.02.2022 [Общество]

О начале ледорезных работ на реке Вологде сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

18 февраля работы начали проводить специалисты Центра гражданской защиты при помощи помощью пил и специальной установки, которую они сконструировали сами. Параллельно проводится чернение льда – лед посыпают угольной пылью, песком или золой для того, он быстрее прогревался на солнце и таял. 

Работы решено было начать напротив района «Прибрежный», потому что именно этот жилой комплекс в первую очередь оказывается в зоне подтопления во время паводков.

– В этом году намного таяние началось раньше, чем в прошлом сезоне, всю неделю держатся положительные температуры. С учетом того, что снега выпало в городе на 149 % больше нормы, риски подтопления проблемных территорий есть. Мы держим ситуацию на контроле, мобилизованы все силы и средства городских структур, – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов. 

По словам Сергея Воропанова, все места, где выполняются ледорезные работы, на территории Вологды определяются заранее. Спасатели зимой ежедневно мониторят толщину ледового покрытия и промеряют фарватер. На разных участках реки меняется русло, глубина и течение. В некоторых местах оно подмывает лед. 

– Основные места для работ – Кувшиновский мост, остров напротив «Прибрежного», Октябрьский мост, пешеходный мост и мост 800-летия. Все точки должны отработать за неделю, – говорит специалист спасательной службы Центра гражданской защиты города Вологды Сергей Едемский.

Мэр Вологды поручил увеличить объемы ледорезных работ вдвое по сравнению с прошлым годом. Для этого специалисты Центра гражданской защиты и Вологдагорводоканала сконструировали автономную мобильную ледорезную установку. Она представляет собой сварные металлические сани, на которых закреплена бензопила. Конструкция позволяет пропиливать лед на всю его толщину. После этого пропилы посыпают золой, чтобы ускорить таяние.  

Помимо этого, в качестве профилактической меры специалисты городской администрации начали проводить разъяснительные встречи с жителями, которые могут попасть в зону подтоплений. 

На случай эвакуации мобилизован отряд спасателей Центра гражданской защиты из 20 человек. 

Также сообщается, что на улицах Вологды проводится прочистка дождеприемных колодцев и ливневой канализации. 

– Компании «Магистраль», которая занимается содержанием улично-дорожной сети, поставлена задача очищать также прилотковую часть и места, примыкающие к дождеприемным колодцам. Управляющие компании, как муниципальные, так и частные, вывозят снег с территорий многоквартирных домов, проводят мониторинг подвальных помещений, и пр. При обнаружении подтопления информацию оперативно передают в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» для решения проблемы, – говорится в пресс-релизе городской администрации.
 

Тэги: паводок, снег, Вологда, река Вологда, спасатели, администрация города Вологды, Вологдагорводоканал

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