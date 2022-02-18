Житель Чагодощенского района остался без жилья из-за пожара

18.02.2022 [Происшествия]

В деревне Аникино Чагодощенского района сгорел частный жилой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Сообщение о возгорании поступило 18 февраля в 5:28. Собственник дома — 50-летний мужчина. Площадь пожара составила 36 квадратных метров. Строение полностью уничтожено огнём.

Предварительные причины возгорания — нарушение правил безопасности при эксплуатации печи или недостаток конструкции электрооборудования.

Ранее NewsVO сообщал, что в Вологодской области собирают помощь для семьи погорельцев из Вытегры.

Тэги: пожар
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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