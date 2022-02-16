Помощь для семьи погорельцев из Вытегры собирают в Вологодской области

Сбор помощи для многодетной семьи из Вытегры объявили волонтеры в Вологде.

Пожар в одноэтажном деревянном частном доме на улице Революции в Вытегре произошел поздно вечером 5 февраля.

– Площадь пожара 60 квадратных метров. Сгорели кровля и чердачное перекрытие. Огнем повреждена внутренняя отделка. Предположительная причина – поджог, – кратко сообщает о происшествии пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Сами жильцы не пострадали, но в результате пожара без дома осталась многодетная семья.

– Мебель, одежда, техника уничтожены огнем полностью. Строительные конструкции дома повреждены, дом не подлежит восстановлению, – сообщают волонтеры Центра социального обслуживания и защиты семьи, материнства и детства «С миру по нитке».

По словам волонтеров, семья погорельцев сейчас живет у знакомых, в ближайшее время планирует переехать в съемного жилье. Одежду для детей уже удалось собрать. Сейчас этой семье нужны кровати детям (16 лет мальчик, 10 и 5 лет девочки); диван для взрослых; бытовая техника (холодильник, чайник, стиральная машина, телевизор), а также предметы первой необходимости и средства личной гигиены.

– Кухонная утварь, постельное белье, подушки, одеяла, канцтовары, бытовая химия – у этой семьи сгорело все, – говорят волонтеры.

Необходимые вещи для пострадавших можно принести в центр «С миру по нитке» по адресу: Вологда, Горького, 87, 2-й этаж с пометкой «Погорельцам Вытегры».

