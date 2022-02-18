В Вологде снижена аренда за пользование землей для некапитальных гаражей

В Вологде аренда за пользование земельным участком для размещения металлических гаражей стала ниже.

На сессии Гордумы депутаты утвердили решение о понижении городского коэффициента за фактическое пользование землей для размещения металлических гаражей.

С учетом размещения в зонах с самыми высокими коэффициентами — среднеэтажной и многоэтажной застройки — самая высокая сумма составит 710 рублей в год. Если гараж находится в зоне производственной деятельности, сумма аренды будет уже 200 рублей в год.

Темой незаконных гаражных боксов в Думе занялись в конце прошлого года. К главе Вологды Юрию Сапожникову обратились жители Молочного, когда у них сложилась безвыходная ситуация: часть неоформленных гаражей попала в пятно застройки и подлежала демонтажу, — сообщает пресс-служба городской Думы.

Чтобы спокойно продолжать использовать или разместить новый «гараж-ракушку», достаточно факта включения в схему размещения некапитальных гаражей. 3 февраля эта схема для Вологды была утверждена.

«Шаг первый — смотрим схему. Шаг второй — если места, где находится гараж, нет в списке — пишем заявление на имя начальника департамента градостроительства администрации Вологды Анатолия Баранова с просьбой включить ваш адрес в схему. Раньше средняя годовая стоимость аренды для этих целей участка под один гараж составляла свыше 70 тысяч рублей. Конечно, столь высокая сумма не располагала к тому, чтобы пользоваться постройкой по закону. Мы пересмотрели коэффициент в меньшую сторону. Надеюсь, эти меры помогут вологжанам пользоваться и распоряжаться своими постройками на законных основаниях и с минимальными затратами», — отметил глава Вологды Юрий Сапожников.

Обращение будет рассмотрено на заседании земельной комиссии при администрации города. О решении заявитель будет уведомлен.