Жители села Молочное начали сбор подписей против сноса гаражей

27.01.2022 [Общество]

В селе Молочное под Вологдой местные жители начали сбор подписей против сноса гаражей, о котором сообщила администрация Вологды. Как ранее писал NewsVo, городская администрация заявила о том, что в Вологде порядка 400 гаражей признаны незаконно построенными.

На минувшей неделе представители администрации расклеили на всех гаражах объявления, в которых говорится о том, что владельцам дается месяц на демонтаж гаража. В противном случае его увезут вместе с находящимся внутри имуществом.

Только на улице Парковой в селе Молочное расположено порядка 50 гаражей, которыми местные жители пользуются не один десяток лет.

Жители села организовали сбор подписей против сноса гаражей. Собранные подписи будут направлены губернатору области, главе Вологды и мэру города.

«Спорные гаражи стоят в селе Молочное не один десяток лет и раньше никому не мешали. Информация о том, что территория, занимаемая гаражами, планируется под застройку, администрацией города не сообщалась и жители не готовы к сносу гаражей ни физически, ни материально, — говорится в обращении. — Ряд собственников гаражей — пожилые и социально не защищенные категории граждан, не имеющие возможности осуществить самостоятельно перемещение гаража на новую территорию. Мы считаем кощунственным установление месячных сроков и безальтернативного варианта разрешения ситуации».

В обращении местные жители просят пересмотреть сроки демонтажа гаражей, а также разработать программу государственной или муниципальной помощи собственникам гаражей по их перемещению на территорию организованных ГСК.

 

 

Тэги: гаражи, снос

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