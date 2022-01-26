Более 400 гаражей вологжан признаны незаконно установленными

26.01.2022 [Общество]

Распоряжение о сносе 216 гаражей в черте Вологды опубликовано на сайте городской администрации. На гаражах расклеены объявления о том, чтобы собственники убрали их в течение месяца. В противном случае гаражи будут увезены принудительно.

Вологжане должны освободить земельные участки на улицах Ударников, 29; Маяковского, 30; Граничной, 7Б; по Панкратова; на переулке Узкий, 40; вблизи ГСК «Гранит». Под снос также попадают гаражи на улице Парковой в селе Молочное — от улицы Мира до улицы Емельянова, сообщает Вологдапортал.

«Сейчас мы выбираем подрядчика, который будет принудительно вывозить гаражи, если вологжане не уберут их в срок», — рассказал заместитель начальника административного департамента Вологды Александр Тузов.

Издание напоминает, если гараж вывозят за счет бюджета, по решению суда коробка и его содержимое становятся собственностью муниципалитета. Владелец может вернуть гараж, но для этого необходимо доказать право собственности, оплатить штраф, работу подрядчика и выплатить средства за незаконное пользование земельным участком. Его размер определяет специальная комиссия.

Всего в Вологде в этом году планируют снести около 400 гаражей. 

Тэги: гаражи, муниципальное имущество, снос
фото: Яндекс.Карты

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