Прокуратура не нашла нарушений закона в истории с массовым заболеванием COVID у гастарбайтеров в Шексне

18.02.2022 [Общество]

Прокуратура области проверила действия шекснинского предпринимателя Александра Желтова, который привез в район больше 30 зараженных ковидом гастарбайтеров.

Как сообщал NewsVo, у всех привезенных из ближнего зарубежья работников карантинная служба подтвердила коронавирус. Предприниматель отвез зараженных гастарбайтеров на свою турбазу, которая находится в Ершовском сельском поселении. При этом шекснинские журналисты утверждали, что турбаза, несмотря на присутствие большого количества зараженных граждан, продолжала работать в обычном режиме.

«Проверкой установлено, что коммерческой организацией, осуществляющей строительство газопровода на территории Вологодской области, в целях выполнения работ на объекте привлечено 35 работников — граждан республики Узбекистан и Таджикистан, которые прибыли в регион в период с 16 по 19 января текущего года и поставлены на миграционный учет. По результатам тестирования ввиду подтверждения у всех наличия инфекции, заболевшие изолированы на территории туристической базы в Шекснинском районе», — подтвердили в областной прокуратуре.

В надзорном ведомстве пояснили, что в период изоляции иностранных граждан посещение туристами базы было приостановлено.  

«Лечение и медицинское наблюдение за состоянием здоровья заболевших, а также контроль за соблюдением иностранцами предусмотренных законом ограничений обеспечены территориальным отделом Роспотребнадзора, органами внутренних дел района, центральной районной больницей. Ситуация контролировалась прокуратурой района», — также пояснили в ведомстве.

В настоящее время все иностранные граждане, получив отрицательные тесты на COVID, покинули территорию базы и приступили к работе. Помещения, где они пребывали, дезинфицированы.

Таким образом, прокуратура области не нашла подтверждений нарушений законодательства в действиях работодателя.

 

Тэги: гастарбайтеры, коронавирус, проверка
Сюжет: Пандемия коронавируса

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