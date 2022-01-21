Шекснинский предприниматель привез в район 32 инфицированных COVID гастарбайтера

Шекснинский предприниматель Александр Желтов привез из стран Азии 32 гастарбайтера, у которых карантинная служба показала 100% заболеваемость коронавирусом. Бизнесмен не придумал ничего лучше, как привезти всех зараженных COVID работников на свою турбазу, которая находится в Ершовском поселении. Как стало известно редакции районной газеты «Звезда», предприниматель не стал утруждать себя тем, чтобы известить об этом местную администрацию.

«Мы получили подтверждение в органах Роспотребнадзора, что такая партия иностранных рабочих действительно осела в Шекснинском районе. Нам также подтвердил информацию главврач Шекснинской ЦРБ Евгений Рузанов, который уже извещен о необходимости следить за состоянием здоровья прибывших к нам в район гастарбайтеров», - пояснил главный редактор «Звезды» Сергей Маров.

Как рассказали шекснинские журналисты, строительная фирма Александра Желтова занимается прокладкой газопроводов. Для этого он и привез из стран Азии работников.

По мнению Сергея Марова, превращение турбазы в отстойник для заболевших COVID в значительной мере увеличит нагрузку на шекснинский медперсонал, который в условия пандемии и так перегружен сверх меры.

«Никто не знает, точнее, не сообщает, на каких условия сдана турбаза под лежбище коронавирусных мигрантов, — рассказал главред издания. — Есть при этом еще один любопытный факт: сайт турбазы в стихах и в прозе продолжает зазывать народ сказочно отдохнуть. То есть база, судя по сайту, закрываться не собирается».

«Мы узнали о случившемся, когда все перемещения уже были произведены. Сам подход к принятию таких решений вызывает недоумение и не красит предпринимателя Желтова, которого мы были склонны относить к социально ответственному бизнесу, — прокомментировал ситуацию глава района Виктор Кузнецов. — Без контроля ситуацию не оставим, обеспечим максимальные гарантии шекснинцам».

Как стало известно редакции, 20 января на турбазу нанесли визит шекснинские медработники, а также представители миграционной службы и полиции. Результаты их посещения базы станут известны чуть позже.