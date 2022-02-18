Волонтеры начинают ремонт в доме многодетной семьи с шестью детьми, у которых мама погибла в ДТП

Волонтеры вологодского центра приема и выдачи гуманитарной помощи «С миру по нитке» закупают строительные материалы для того, чтобы закончить ремонт в доме многодетной семьи из Куркино.

Ранее NewsVo рассказывал, что семья с шестью детьми осталась без матери в результате ДТП. Родственники этой семьи обратились за помощью к волонтерам, и те организовали сбор необходимых вещей: детского питания для грудной малышки, обогревателей и продуктов.

Пообщавшись с отцом этой семьи, волонтеры решили помочь ему закончить ремонт в двух комнатах. Для этого они объявили сбор средств, и вологжане откликнулись на этот призыв.

– На моей памяти это, пожалуй, первый раз, когда было столько откликов. Нам грех жаловаться, нам постоянно помогают. Раньше мы объявляли целевые сборы погорельцам, например, или другим нуждающимся. Но в этот раз желающих помочь было невероятно много, – рассказала NewsVo Людмила Ледовская.

В группе центра «С миру по нитке» в социальной сети волонтеры отчитываются о потраченных средствах, которые перевели вологжане. Накануне начали закупку стройматериалов для ремонта: штукатурки, шпаклевки, грунтовки, гипсокартона, саморезов, гидроизоляции и т.д.

– Оплачен счет на 59 585 рублей – это все благодаря вашим пожертвованиям, – сообщают волонтеры. – Впереди закупка дверей, утеплителя, потолочной лестницы.

Сбор средств для этой семьи проводится на счет центра «С миру по нитке». Реквизиты вы можете найти на странице центра в социальной сети.