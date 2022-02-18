Волонтеры начинают ремонт в доме многодетной семьи с шестью детьми, у которых мама погибла в ДТП

18.02.2022 [Общество]

Волонтеры вологодского центра приема и выдачи гуманитарной помощи «С миру по нитке» закупают строительные материалы для того, чтобы закончить ремонт в доме многодетной семьи из Куркино.

Ранее NewsVo рассказывал, что семья с шестью детьми осталась без матери в результате ДТП. Родственники этой семьи обратились за помощью к волонтерам, и те организовали сбор необходимых вещей: детского питания для грудной малышки, обогревателей и продуктов.

Пообщавшись с отцом этой семьи, волонтеры решили помочь ему закончить ремонт в двух комнатах. Для этого они объявили сбор средств, и вологжане откликнулись на этот призыв.

– На моей памяти это, пожалуй, первый раз, когда было столько откликов. Нам грех жаловаться, нам постоянно помогают. Раньше мы объявляли целевые сборы погорельцам, например, или другим нуждающимся. Но в этот раз желающих помочь было невероятно много, – рассказала NewsVo Людмила Ледовская.

В группе центра «С миру по нитке» в социальной сети волонтеры отчитываются о потраченных средствах, которые перевели вологжане. Накануне начали закупку стройматериалов для ремонта: штукатурки, шпаклевки, грунтовки, гипсокартона, саморезов, гидроизоляции и т.д.

– Оплачен счет на 59 585 рублей – это все благодаря вашим пожертвованиям, – сообщают волонтеры. – Впереди закупка дверей, утеплителя, потолочной лестницы. 

Сбор средств для этой семьи проводится на счет центра «С миру по нитке». Реквизиты вы можете найти на странице центра в социальной сети.

Читайте также:

Тэги: волонтеры, благотворительность, помощь, ремонт

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце бывшая работница банка получила условный срок за кражу более трёх миллионов рублей со счёта умершего человека
В Кирилловском районе водитель «Тойоты» насмерть сбил велосипедиста
«Убить деревню»: жители Вологодской области выступили против объединения сел
Факты падения снега и льда с крыш на людей зафиксированы в Вологодской области
Поликлиники Вологодской области работают в ежедневном режиме
Вологодские спортсмены удачно провели 12 февраля на Олимпиаде
Очевидцы спасли трёхлетнего ребёнка из пожара в Тарногском районе
13 человек эвакуировали из-за пожара в квартире дома на улице Псковской в Вологде
За сутки в Вологодской области выявили 2529 новых случаев заболевания коронавирусом
Женская сборная России завоевала "золото" в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине

Похожие новости

Поликлиникам Вологды требуются автоволонтеры

Благодаря автоволонтерам врачи успевают объехать намного больше вологжан

1001
0

Руководитель вологодского поискового отряда «Юк-Спас» победил в премии «Время молодых»

Вологжанин Александр Громов стал победителем в номинации «Время открытий» в категории «Руководители молодежных общественных организаций»

1047
0

Жителей Вологды приглашают принять участие в новогодних благотворительных акциях

Волонтеры собирают подарки для пожилых людей в домах ветеранов, для детей, оказавшихся в больнице на праздники, а также для детей из малообеспеченных семей

1491
0

Более 600 нуждающихся вологодских семей получат «Корзину доброты»

Помощь оказана в рамках онлайн-сбора, который прошел на сайте корзинадоброты.рф и приурочен к Дню матери

1311
0

Доставку горячей еды детям из неблагополучных семей организуют волонтёры в Вологде

Такую идею им подали вологжане после гибели Сони Жаворонковой

1289
0

Власти Вологодской области ищут волонтеров для помощи медикам

Сообщается, что особенно в помощи волонтеров нуждаются Вологда и Череповец

1303
0

Пластик всех видов можно сдать на акциях по сбору вторсырья в Вологде и Молочном

Акции пройдут 16, 23 и 30 октября в Вологде и 17 октября в посёлке Молочное

991
0

Старинный рассолопровод нашли археологи в деревне Варницы в Вологодской области

На раскопках требуется помощь волонтёров

2162
0

Усадьба Спасское-Куркино приглашает волонтёров на субботник 26 сентября

В планах: расчистить первый этаж барского дома для подготовки к реставрации, а также благоустройство территории

1571
0

Под Вологдой нашли тело погибшего грибника

Пропавшего 64-летнего Федора Опахина искали с 17 сентября

2554
0

Пропавший череповецкий школьник прятался в шкафу у друга

В Череповце нашли второклассника Андрей Фомичева

3270
0

В Вологде планируют организовать бесплатный сбор автопокрышек на утилизацию

Волонтёры экологического движения «ЭкоБессрочка Вологда» столкнулись с проблемой – сдать в утиль старые автомобильные покрышки в Вологде можно только платно, поэтому многие горожане просто выбрасывают этот мусор на обочины и за гаражи

6615
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодским медикам увеличили первоначальный взнос по льготной ипотеке
В Вологде полицейские спасли мужчину, который собирался прыгнуть с моста 800-летия
Волонтеры начинают ремонт в доме многодетной семьи с шестью детьми, у которых мама погибла в ДТП
В Череповце семьям новорожденных детей будут выдавать замки на окна
В Вологде объединят детские сады
Череповецкий футболист дебютировал в Еврокубке
В Великоустюгской ЦРБ из окна выпала женщина
 
16.02.2022 [Общество]

«Убить деревню»: жители Вологодской области выступили против объединения сел

2599
0
18.02.2022 [БлогоVO]

Из писем читателей про череповецкую больницу № 1

383
0
17.02.2022 [Обзор Прессы]

С юбилеем, Петр Алексеевич!

396
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика