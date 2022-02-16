В Соколе началось рассмотрение дела об избиении студента политехнического техникума

16.02.2022 [Происшествия]

В сокольском мировом суде началось рассмотрение уголовного дела по обвинению семи студентов лесопромышленного политехнического техникума, которые обвиняются в нанесении побоев первокурснику — сироте в общежитии.

Как ранее сообщал NewsVo, происшествие случилось в первых числах октября. В группе «Сокольские сплетни» было выложено видео, где на протяжении почти шести минут толпа спортивно одетых подростков в комнате общежития по очереди избивает одного юношу, который даже не защищается.

Сначала малолетние садисты надевали боксерскую перчатку и били сидящего на кровати мальчика по голове и лицу. Затем они поставили свою жертву на ноги и стали наносить удары уже в живот. Всех участников избиения очень хорошо было видно на снятом на телефон ролике.

«В судебное заседание явились все подсудимые, потерпевший, их законные представители и защитники. Подсудимые вину по предъявленному обвинению признали, от дачи показаний отказались на основании ст. 51 Конституции РФ», — рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

После того, как было оглашено обвинительное заключение, суд допросил потерпевшего и отложил судебное заседание на 16 марта. За это время необходимо будет исследовать представленные доказательства.

Тэги: избиение, студент, сирота

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