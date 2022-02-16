В Вологде стрелявшего на свадьбе гостя лишили права на хранение и ношение оружия

16.02.2022 [Происшествия]

В Вологде суд привлёк 23-летнего мужчину к административной ответственности за стрельбу из оружия в неотведённых для этого местах.

Как NewsVO сообщал ранее, вечером 6 февраля 2022 года мужчина стрелял из охолощённого автомата на свадьбе во время гуляний на улице Челюскинцев. Некоторое время спустя его задержали при поддержке спецназа.

Задержанный признал вину и просил назначить ему наказание в виде штрафа.

«По его словам, выстрелы были связаны с традициями, они приехали за невестой. Думал, что будет безопасно и звук будет как от петарды. Оружие приобрел, чтобы пострелять на мероприятии. Имеет разрешение на хранение и ношение пистолета, который покупал для самообороны», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учётом тяжести правонарушения и возможных негативных последствий, привлекаемому назначено наказание в виде лишения права на хранение и ношение оружия сроком на полтора года. Охолощённое оружие изъяли. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: свадьба, стрельба, правонарушения, суд
видео пресс-службы судов Вологодской области

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