В Вологде задержан мужчина за стрельбу на свадьбе из автомата

07.02.2022 [Происшествия]

В Вологде сотрудниками Росгвардии задержан мужчина, устроивший на свадьбе стрельбу из автомата.

Как рассказали в управлении Росгвардии, около 18.00 мужчина 1998 года рождения произвёл несколько выстрелов из автомата Калашникова, после чего к месту происшествия прибыл спецназ и задержал стрелявшего.

«Изъятое оружие было охолощено и не представляло опасности, пострадавших в результате стрельбы нет», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Задержанный доставлен в отдел полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.

 

Тэги: Росгвардия, свадьба, стрельба

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