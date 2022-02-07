В Вологде задержан мужчина за стрельбу на свадьбе из автомата

В Вологде сотрудниками Росгвардии задержан мужчина, устроивший на свадьбе стрельбу из автомата.

Как рассказали в управлении Росгвардии, около 18.00 мужчина 1998 года рождения произвёл несколько выстрелов из автомата Калашникова, после чего к месту происшествия прибыл спецназ и задержал стрелявшего.

«Изъятое оружие было охолощено и не представляло опасности, пострадавших в результате стрельбы нет», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Задержанный доставлен в отдел полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.