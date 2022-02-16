В Череповце задержали троих жителей Вологды с наркотиками

В Череповце сотрудники полиции при поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» задержали 24-летнего и двоих 23-летних жителей Вологды, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков.

«Во время личного досмотра и досмотра транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли несколько свертков, перемотанных красной изолентой, пакеты с неизвестным содержимым», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Экспертиза показала, что изъятое является синтетическим наркотиком общей массой около 30 граммов. В беседе с полицейскими подозреваемые рассказали, что купили вещество в интернете и приехали в Череповец для его сбыта через тайники-закладки.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы. Суд заключил их под стражу.

Ранее NewsVO сообщал, что в Вологодском районе сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольной нарколаборатории.