Двое жителей Санкт-Петербурга организовали в Вологодском районе нарколабораторию

31.01.2022 [Происшествия]

В Вологде сотрудники ФСБ завершили расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Санкт-Петербурга, обвиняемых в незаконном производстве наркотиков, а также хранении и перевозке веществ, используемых для изготовления наркотических средств (прекурсоров).

«Для осуществления преступной деятельности злоумышленники заблаговременно приобрели жилой дом в одном из немноголюдных населенных пунктов Вологодского муниципального района, где установили специализированное лабораторное оборудование, технические средства и приспособления для производства, взвешивания, фасовки и транспортировки наркотиков. В целях защиты органов дыхания и кожных покровов в процессе химического синтеза наркосредств мужчины использовали противогазы и спецодежду», — сообщает пресс-служба ведомства.

Злоумышленников задержали в июле 2021 года при поддержке спецподразделения «Гром». В лаборатории правоохранители нашли и изъяли больше 220 килограммов готового синтетического наркотика.

«При этом поступление наркотиков в неконтролируемый оборот и иных негативных последствий для населения не допущено», — также говорится в сообщении.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее NewsVO сообщал, что в Сокольском районе полицейские ликвидировали крупную подпольную нарколабораторию.

Тэги: наркотики, лаборатория, ФСБ, уголовное дело
фото и видео пресс-службы УФСБ РФ по Вологодской области

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