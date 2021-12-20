Крупнейшую в Вологодской области нарколабораторию ликвидировали полицейские

20.12.2021 [Происшествия]

Оперативниками главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Вологодской области ликвидирована нарколаборатория по производству мефедрона. Это было крупнейшее в регионе производство запрещенных веществ, выявленное сотрудниками органов внутренних дел в течение последних 30 лет, - сообщает МВД Медиа. По некоторым данным, лаборатория работала на территории Сокольского района с конца мая этого года.

«Подпольная лаборатория была организована злоумышленниками в заброшенной деревне в ста километрах от областного центра. В частном доме полицейские обнаружили около 15 килограммов наркотического средства мефедрон, свыше трех тонн прекурсоров и специальное оборудование. Там же при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» по подозрению в противоправной деятельности были задержаны двое граждан. Фигуранты использовали методы конспирации: передвигались на автомобилях, принадлежащих иным лицам, использовали банковские карты, оформленные на другие имена», - комментирует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ.

Задержанные арестованы. Устанавливаются все обстоятельства работы подпольной лаборатории.

 

 

Тэги: наркотики, лаборатория, уголовное дело

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде резко упали продажи квартир
В Вологде экс-работница банка «Уралсиб» украла со счетов клиентов 348 миллионов рублей
Предложено новое место для строительства Флотского моста в Вологде – створ улицы Турундаевской
«Я – не антиваксер, но…» – пульмонолог Александр Дурягин рассказал, как лечат коронавирус в Вологодской области
Дорого-богато: в резиденции вологодского губернатора в Устье полным ходом идет ремонт
Ульяна Ланская дала признательные показания по делу об убийстве Сони Жаворонковой
Около 15 силовиков приехали задерживать череповчанку, распылившую в здании ЗСО дихлофос
Руководителя ООО «Строительное управление-35» обвиняют в нарушении прав дольщиков
В Соколе завершено расследование уголовного дела об избиении студента в общежитии техникума
Почему в Вологодской области совпали рост количества привитых и рост смертности от COVID-19

Похожие новости

Пьяного вологжанина с крупной партией наркотиков задержали в Белгородской области

Он перевозил в машине пять килограммов запрещённых веществ

997
0

В Череповце задержали двух женщин, которые делали закладки с наркотиками

У них изъяли больше 775 граммов запрещённых веществ

820
0

В Вологде задержали наркокурьера из Архангельской области

У него изъяли больше 148 граммов запрещённых веществ

854
0

В Вологодском районе задержали наркокурьера, который намеревался сбыть больше 15 килограммов наркотиков

Возбуждено уголовное дело

1089
0

В Вологде задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков

38-летний житель Пермского края купил вещество в интернете и приехал в город для его продажи

1212
0

В Вологде сотрудники ФСБ задержали двоих наркокурьеров с килограммом наркотиков

Возбуждено уголовное дело

1364
0

Череповецкие полицейские накрыли наркопритон

В квартире на улице Архангельской в это время находились пять человек

1118
0

Житель Великоустюгского района получил пять с половиной лет колонии за пьяное вождение

При задержании он убежал от полицейских и вёл себя неадекватно: то засыпал, то вёл себя агрессивно

1124
0

В Вологде семейная пара делала тайники-закладки с наркотиками во время прогулок с ребёнком

Их задержали полицейские. Супругам грозит до 20 лет лишения свободы.

1989
0

Череповчанин при задержании выбросил свёрток с наркотиками

Он также пытался скрыться от полицейских

1573
0

В Вологде задержали сокольчанина с наркотиками

Он приехал в областную столицу, чтобы забрать вещество из тайника. Месяцем ранее его уже штрафовали за хранение наркотиков на 30 тысяч рублей.

827
0

Череповчанин устроил притон и готовил наркотики в своей квартире на улице Беляева

Возбуждены уголовные дела

757
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодские медики продолжат получать выплаты за работу с COVID-19 и в 2022 году
В Вологодской области назначили нового руководителя центра занятости населения
Жители Вологды могут подарить детям и подросткам с особенностями развития занятия спортом
Вологодский биатлонист Максим Цветков стал победителем 3 этапа Кубка IBU
Жителя Череповца будут судить за серию краж из офисов
Олег Кувшинников назвал безобразием массовые отключения электроэнергии
СЕВЕРГАЗБАНК награжден как «Лучший банк для работников бюджетной сферы»
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

6299
0
19.12.2021 [БлогоVO]

Наследие — это не про пыльный сундук с сокровищами, доступ к которому будет у 3,5 искусствоведов

392
0
20.12.2021 [Обзор Прессы]

Хирургическое отделение Сямженской центральной районной больницы может возобновить работу уже на следующей неделе

212
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика