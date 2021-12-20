Крупнейшую в Вологодской области нарколабораторию ликвидировали полицейские

Оперативниками главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Вологодской области ликвидирована нарколаборатория по производству мефедрона. Это было крупнейшее в регионе производство запрещенных веществ, выявленное сотрудниками органов внутренних дел в течение последних 30 лет, - сообщает МВД Медиа. По некоторым данным, лаборатория работала на территории Сокольского района с конца мая этого года.

«Подпольная лаборатория была организована злоумышленниками в заброшенной деревне в ста километрах от областного центра. В частном доме полицейские обнаружили около 15 килограммов наркотического средства мефедрон, свыше трех тонн прекурсоров и специальное оборудование. Там же при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» по подозрению в противоправной деятельности были задержаны двое граждан. Фигуранты использовали методы конспирации: передвигались на автомобилях, принадлежащих иным лицам, использовали банковские карты, оформленные на другие имена», - комментирует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ.

Задержанные арестованы. Устанавливаются все обстоятельства работы подпольной лаборатории.