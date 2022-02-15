Зрительские симпатии фестиваля ледяных скульптур в Череповце не совпали с мнением жюри

В Череповце приз зрительских симпатий конкурса ледяных скульптур достался композиции «Солнечный остров», выполненный мастерами команды «Великий Устюг — Тарнога». Как сообщает официальный сайт Череповца, за работу Владимира Усова и Павла Калининского проголосовали 45% участников опроса.

«Победителям в этой номинации вручим диплом, приз с символикой Череповца, — рассказала специалист управления по делам культуры Анастасия Сахарова. — Ограждения у скульптур пока не снимаем, чтобы фигуры не повредили. Будут стоять, пока позволит погода. Мастера осмотрели скульптуры, сказали, что они начали подтаивать. Будем надеяться, они еще постоят».

Всего в опросе приняли участие 12 тысяч человек.

Как ранее сообщал NewsVo, жюри фестиваля признало лучшей фигуру команды «Ледяная фантазия» из Череповца с композицией «Самовар кипит — уходить не велит».

Второе место в конкурсе заняла команда «Быть добру!» из Сергиева Посада, третье — SK-studia из Пензы. Дуэт мастеров из Великого Устюга и Тарноги не попал даже в тройку призеров.