Череповецкая команда победила в конкурсе ледяных скульптур

В Череповце завершился конкурс ледяных скульптур. Победителем конкурса признана команда «Ледяная фантазия» из города металлургов с композицией «Самовар кипит — уходить не велит». Второе место в конкурсе заняла команда «Быть добру!» из Сергиева Посада, третье — SK-studia из Пензы, — сообщает официальный сайт города металлургов.

«Считаю, что победа заслуженная. Очень довольны, что главный приз останется в Череповце. На выигрыш купим новые инструменты. В основном мы работаем с деревом, но зимой с удовольствием вырезаем изо льда. Он мягче, наряднее, быстрее обрабатывается», — рассказал член команды «Ледяная фантазия» Антон Кашоид.

Ежегодный фестиваль ледяных скульптур стартовал в Череповце 4 февраля. В фестивале приняли участие 15 команд.

«Мастера делают фигуры, которые простоят несколько дней, а может, и недель: все зависит от погоды. Победители конкурса развивают свое мастерство и дарят нам радость и праздник. Думаю, в будущем мы увидим еще много прекрасных работ», — отметил замдиректора по социальной политике АО «Апатит» Дмитрий Калюков.

В этом году победители фестиваля получили премию в размере 80 тысяч рублей, за второе место — 50 тысяч, за третье — 30 тысяч рублей.

Жители города также могут проголосовать за лучшую скульптуру. Итоги народного голосования станут известны 14 февраля.