В Вологде прокуратура проводит проверку по факту гибели рыбы в микрорайоне Баранково

15.02.2022 [Общество]

В Вологде прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели рыбы в реке Вологде в микрорайоне Баранково.

Как NewsVO сообщал ранее, гибель рыбы в конце января 2022 года заметили рыбаки. Очевидцы жаловались на мутную воду в реке и «ужасный запах».

Проверка прокуратуры была инициирована после сообщений о гибели рыбы в СМИ. Она проводится совместно с органами, осуществляющими контроль в сфере природопользования.

«В настоящее время контролирующими органами произведен осмотр места массовой гибели рыбы, а также забор проб воды с целью выявления факта сброса и установления источника загрязнения», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

По результатам проверки к виновным лицам могут быть приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Тэги: гибель рыбы, прокуратура, проверка

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