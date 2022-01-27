На реке Вологде у деревни Баранково рыбаки заметили мертвую рыбу

На реке Вологде у деревни Баранково рыбак Владимир Соколов заметил дохлую рыбу. Об этом он рассказал в сообществе рыбаков Вологодской области в соцсети.

«Просидел 3 часика, смотрю люди все уже уехали домой! Ну и я стал собирать наживки и был удивлен все живцы сдохли!!! В лунках поднимается мелкий Малек (дохлый), в одной из лунок увидел крупную рыбу и тоже дохлая! И меня сразу осенило, а не отравили ли рыбу?», — говорится в сообщении (пунктуация и орфография автора).

Владимир также отметил, что вода в реке мутная и имеет «ужасный запах». В комментариях к посту рыбак добавил, что отправил обращение по данному факту в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Ранее NewsVO сообщал, что в августе 2021 года вологжане стали находить на берегах водоёмов мёртвых уток. Причиной гибели птиц могла стать жара или жестокое обращение с животными.