В 2021 году жители Вологодской области зарегистрировали почти 200 браков с иностранцами, сообщил на своей странице в соцсети заместитель губернатора региона Эдуард Зайнак.

«Чаще всего супругами вологжан становились граждане стран СНГ — Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, были зарегистрированы браки вологжан с гражданами Великобритании, Германии, Египта, Израиля, Индии, Италии, Нигерии, Сербии, США и Палестины.

Всего в 2021 году в регионе был заключён 6381 брак: около 3% из них пришлось на союзы с иностранцами.