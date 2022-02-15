Вологодский городской суд оценил испуг ребенка от нападения собаки в 80 000 рублей

В Вологде городской суд рассмотрел гражданское дело о взыскании компенсации морального вреда за нападение собаки на ребенка.

Как было установлено материалами дела, в июне 2021 года на несовершеннолетнюю девочку напала собака. Мама пострадавшей подала иск к владельцу пса с требованием выплатить 150 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

«В результате нападения ребенок испугался и испытал нравственные страдания, а также ему потребовалась медицинская помощь врача-невролога», — объяснили сумму искового требования в прокуратуре города.

Сам владелец собаки в суд не явился, поэтому дело было рассмотрено в порядке заочного судопроизводства.

«Решением Вологодского городского суда исковые требования матери, действующей в интересах ребенка, удовлетворены частично, взыскана компенсация морального вреда в размере 80 000 рублей», — также пояснили в надзорном ведомстве.

Решение ответчиком может быть обжаловано.

Ранее NewsVo сообщал, что в Госдуму на этой неделе планируется внести законопроект об уголовном наказании за нападение собак. Проектом закона предлагается штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей владельцев, которые допустили, что их питомцы покусали окружающих. Если нападение собаки повлекло тяжкий вред здоровью или смерть, законопроект предусматривает уголовную ответственность для владельца животного.